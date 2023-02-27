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Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Радионова — о снятии Трусовой с финала «Гран-при»: «Нет ни одного спортсмена, у кого не было травм»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировал снятие Александры Трусовой с финала «Гран-при» России из-за травмы спины.

«К снятию Александры Трусовой с финала Гран-при России я отношусь спокойно, потому что нет ни одного спортсмена, у которого не было травм. Уверена, что, как она выздоровеет, вылечится, она будет выступать, потому что она самый настоящий фанат своего дела. Я вижу по ней, что у нее глаза горят. Когда будет возможно, она обязательно будет выступать», — сказала Радионова «СЭ».

Официального подтверждения о снятии со стороны федерации фигурного катания или самой спортсменки пока не было. Но информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Александра Трусова. Трусова отказалась от финала «Гран-при» из-за больной спины. Что будет дальше с карьерой Русской Ракеты?

Фигурное катание
Александра Трусова
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