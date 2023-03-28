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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Радионова о словах Губановой про проблему детского насилия в фигурном катании: «Ужас, такого не должно быть»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Елена Радионова (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бронзовый призер чемпионата мира, фигуристка и хореограф Елена Радионова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Анастасии Губановой о рукоприкладстве в детском фигурном катании.

«С такой проблемой я не сталкивалась. У меня были очень хорошие тренеры, за что я им по сей день благодарна. У нас с ними отличные отношения были и до сих пор есть. Я считаю, что рукоприкладство в спорте недопустимо. Как и в других сферах. Не знаю, где Анастасия с этим столкнулась. Но рукоприкладство — это ужасно. Такого не должно быть в спорте», — сказала Радионова «СЭ».

Ранее Губанова в интервью «СЭ» рассказала о том, что сталкивалась с детским насилием в фигурном катании, когда тренировалась в России.

Анастасия Губанова. «В фигурном катании есть нотка мазохизма». Интервью с российской фигуристкой Губановой, выступающей за Грузию

Фигурное катание
Елена Радионова
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