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Фигурное катание

Сегодня, 14:05

Радионова поддержала Валиеву: «Она проявляет свой сильный характер и вызывает уважение»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в комментарии для «СЭ» высказалась о четвертом месте Камилы Валиевой на «Гран-при России» в Казани.

17-летняя Валиева неудачно исполнила произвольную программу и упала на четверном тулупе.

«На Камилу сейчас свалилось огромное давление со всех сторон. И слушания, и выступления. Она молодец, что борется и не сдается. Это вызывает огромное уважение, потому что, как правило, после Олимпиады одиночницы завершают свою карьеру. Она все равно борется, выступает на высоком уровне. Да, видно, что сейчас есть определенные сложности. Но главное, что она борется. Это очень круто. Она проявляет свой сильный характер и вызывает огромное уважение», — сказала Радионова «СЭ».

Валиева набрала 213,59 балла по сумме двух прокатов на турнире в Казани. Первое место заняла Софья Муравьева (228,81 балла), второй стала Алина Горбачева (219,02 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
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