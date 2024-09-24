Радионова похвалила программу Кондратюка к новому сезону

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала выступление Марка Кондратюка на контрольных прокатах сборной России.

«У Марка была потрясающая короткая программа. Мне очень понравилось, новое направление в фигурном катании. Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый сезон у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновленного Марка.

Такую программу обычно показывают на чемпионате России, но сейчас, в начале сезона, Марк в отличной форме. Он будет одним из лидеров в этом сезоне. Конечно, Семененко и Гуменник составят конкуренцию, также ждем возвращения Дикиджи. Уверена, что у него тоже невероятные программы.

Можно также отметить короткую программу Гуменника, у него с Марком были одни из лучших программ. В произвольной надо еще накатывать. Кондратюк к контрольным прокатам подошел в блестящей форме, остальным надо набирать форму», — цитирует Радионову Metaratings.

Кондратюк в 2022 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в командном соревновании. В сезоне-2023/24 спортсмен включал на каждом соревновании в короткую программу четверной лутц и каскад с четверным сальховом, в произвольную программу — четыре четверных прыжка: лутц, тулуп, сальхов и сальхов в каскаде с двойным тулупом.

Контрольные прокаты сборной России в 2024 году состоялись в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.