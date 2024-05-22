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Фигурное катание

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Радионова поздравила Валиеву с окончанием школы: «У нее все получится в любой сфере»

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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поздравила Камилу Валиеву с окончанием 11-го класса.

«Хотела бы поздравить Камилу с окончанием школы. Это один из интереснейших жизненных этапов, и дальше будет больше. Все зависит только от нее, в какой сфере она захочет развиваться. Вернется она в спорт или нет, в любом случае мы будем этого ждать, но она настолько юная, что у нее все получится в любой сфере. Она талантливый человек», — сказала Радионова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Софья Грецкая

Камила Валиева
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