Радионова пожелала удачи Косторной в парном катании: «Если ей это будет нравиться, добьется больших результатов»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала «СЭ» дебют Алены Косторной в паре с мужем, фигуристом Георгием Куницей, на контрольных прокатах сборной России.

«Ребята произвели очень хорошее впечатление. Удивилась, насколько Алена быстро выучила все элементы, потому что у них достаточно серьезный контент: там и флип, и лутц. Понятно, что она хорошая одиночница, эти элементы с ней, но при этом она делает и подкрутки, и тройной выброс. Она прямо молодец, быстро все усвоила. Всегда знала, что Алена — талантливая фигуристка, но чтоб так быстро поменяться — прям очень круто. Хочу пожелать ей удачи, чтобы она действительно загорелась этим делом. Уверена, что если ей это будет нравиться, она добьется больших результатов», — сказала Радионова «СЭ».

В начале 2023 года стало известно, что Косторная ушла в парное катание и будет выступать вместе с Георгием Куницей. 12 августа Косторная и Куница сыграли свадьбу.

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