Радионова: «В сборной Казахстана у Самоделкиной больше шансов, чем у нас»

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени. На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России — большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — сказала Радионова «СЭ».

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она выиграла пятый этап Гран-при России, а также завоевала серебро на втором.

Софья Грецкая