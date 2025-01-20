Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:44

Радионова считает, что Дикиджи скоро включит четверной аксель в программу

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова уверена, что фигурист Владислав Дикиджи в ближайшем будущем сможет включить четверной аксель в свои соревновательные программы.

«Очень хотелось, чтобы он сделал четверной аксель в основной попытке, но я думаю, в следующий раз у него все получится. Надеюсь, что уже в следующем сезоне мы увидим этот прыжок в его программе, возможно, на одном из этапов Гран-при. Как мы видим, Влад уже исполняет его достаточно уверенно. Конечно, это энергозатратный элемент, и после него нужно катать всю программу, но я уверена, что он справится. Очень жду этот прыжок на соревнованиях», — рассказала Радионова ТАСС.

20-летний Дикиджи является чемпионом России 2024 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при России, в финале он показал третий результат.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Елена Радионова
Читайте также
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой войны
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя