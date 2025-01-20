Радионова считает, что Дикиджи скоро включит четверной аксель в программу

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова уверена, что фигурист Владислав Дикиджи в ближайшем будущем сможет включить четверной аксель в свои соревновательные программы.

«Очень хотелось, чтобы он сделал четверной аксель в основной попытке, но я думаю, в следующий раз у него все получится. Надеюсь, что уже в следующем сезоне мы увидим этот прыжок в его программе, возможно, на одном из этапов Гран-при. Как мы видим, Влад уже исполняет его достаточно уверенно. Конечно, это энергозатратный элемент, и после него нужно катать всю программу, но я уверена, что он справится. Очень жду этот прыжок на соревнованиях», — рассказала Радионова ТАСС.

20-летний Дикиджи является чемпионом России 2024 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при России, в финале он показал третий результат.