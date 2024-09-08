Радионова считает, что фигуристка Петросян будет лидером среди девушек-одиночниц в новом сезоне

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в преддверии старта сезона назвала лидеров среди девушек-одиночниц.

— Я думаю, что этот сезон не сильно будет отличаться от прошлого. Жду, когда Саша Трусова будет выступать на контрольных прокатах. Будет очень интересно посмотреть на неё после долгого перерыва, в какой форме она будет. Также жду Веронику Жилину и Софью Акатьевой, их не хватало в прошлом сезоне.

Я думаю, что Петросян будет одним из лидеров. Также важна форма Акатьевой, мы её не видели целый сезон, она сможет составить конкуренцию. И всё те же претендентки, которые были в прошлом сезоне, — сказала Радионова Metaratings.

Контрольные прокаты сборной России состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.