Радионова считает, что Туктамышева станет хорошим тренером

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Елизаветы Туктамышевой о том, что она рассматривает возможности начала своей тренерской карьеры.

«Я считаю, что Лиза будет хорошим тренером, потому что, во-первых, она опытная спортсменка с колоссальным опытом. А во-вторых, ее тренером был Алексей Николаевич Мишин и я уверена, что он многим с ней поделился и научил. Поэтому Лиза должна обязательно передать тот опыт, который имеет, подрастающему поколению. Понятно, что только время покажет, будет ли это делом всей ее жизни или ей захочется заниматься чем-то еще. Но я думаю, что Лиза — это тот человек, который должен поделиться своим опытом, потому что он у нее колоссальный», — сказала Радионова «СЭ».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

(Денис Сафронов)