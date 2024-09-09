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Фигурное катание

Сегодня, 17:38

Радионова считает, что уровень женского фигурного катания в России упал по сравнению с Олимпиадой-2022

Алина Савинова
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, смотрит ли международные турниры без российских спортсменов.

«Мне вообще больше интересно следить за российским фигурным катанием, нежели за международными турнирами. У нас очень высокая конкуренция. Из международных смотрела только выступление Ильи Малинина, когда он исполнял четверной аксель», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Также она оценила уровень российского фигурного катания.

«По сравнению с прошлыми сезонами российское фигурное катание не упало по уровню. А если сравнить с Олимпиадой 2022 года, то да, уровень упал. Потому что Щербакова, Трусова и Валиева четверные лутцы и тулупы исполняли. Сейчас такие программы могут выполнить Петросян и Жилина после восстановления от травмы. А если говорить про мальчиков, то там наоборот, уровень вырос по сравнению с Олимпиадой», — добавила Радионова.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Этапы «Гран-при России» начнутся 25-27 октября в Магнитогорске.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с февраля 2022 года.

Источник: Metaratings.ru.
Фигурное катание
Елена Радионова

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