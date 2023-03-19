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Фигурное катание

Сегодня, 15:13

РБК: состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова заметны положительные изменения, сообщает «РБК Спорт».

По информации издания, фигурист может дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Ранее сообщалось, что у Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6416eaf99a79472517a89926?from=newsfeed
Фигурное катание
Роман Костомаров
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