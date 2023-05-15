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Фигурное катание

15 мая, 16:23

Реабилитолог рассказал, зачем привозить немецких врачей к Костомарову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Врач-реабилитолог, травматолог-ортопед Константин Терновой прокомментировал информацию, что врачи из Германии могут приехать в Россию для установки протезов прославленному фигуристу Роману Костомарову.

«Почему могут привлечь иностранных специалистов для установки протезов? В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут», — приводит слова Тернового Sport24.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-15-reabilitolog-rasskazal-zachem-privozit-nemetskikh-vrachey-k-kostomarovu
Фигурное катание
Роман Костомаров
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