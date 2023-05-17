Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты российской фигуристки

17 мая, 16:09
Евгения Фоменко, редактор фанбука призера Олимпийских игр Александры Трусовой, назвала три характерные черты фигуристки.
«Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержанна. И мне очень понравилось, что она достаточно приземленный человек. Не знаю, как это описать», — приводит «Чемпионат» слова Фоменко.
Фанбук фигуристки выйдет в понедельник, 29 мая 2023 года.
18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).