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Фигурное катание

17 мая, 16:09

Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты российской фигуристки

Алина Савинова
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Евгения Фоменко, редактор фанбука призера Олимпийских игр Александры Трусовой, назвала три характерные черты фигуристки.

«Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержанна. И мне очень понравилось, что она достаточно приземленный человек. Не знаю, как это описать», — приводит «Чемпионат» слова Фоменко.

Фанбук фигуристки выйдет в понедельник, 29 мая 2023 года.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5105877-redaktor-fanbuka-trusovoj-nazvala-tri-harakternye-cherty-figuristki.html
Фигурное катание
Александра Трусова
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