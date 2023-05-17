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Фигурное катание

17 мая, 15:06

Редактор фанбука Трусовой: «Хотели сделать проект с Александрой, но писать об Олимпиаде не были готовы»

Алина Савинова
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Евгения Фоменко, редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой, ответила на вопрос о том, как появилась идея создания произведения о спортсменке в подобном жанре.

«Собственно, идея фанбука появилась прошлым летом или осенью. Мы хотели сделать еще какой-то проект с Александрой, но писать об Олимпиаде тогда еще не были готовы. Появилась идея именно фанатской истории. Мы видели, что Саша очень любит своих болельщиков, часто откликается на их просьбы, и очень много людей подходят к ней, замечают на улицах», — приводит «Чемпионат» слова Фоменко.

Фанбук фигуристки будет официально выпущен 29 мая 2023 года.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5105857-redaktor-fanbuka-trusovoj-ob-olimpiade-pisat-togda-eschyo-ne-byli-gotovy.html
Фигурное катание
Александра Трусова
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