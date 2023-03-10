РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ

Фигурист Роман Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.

Помимо этого, врачи не могут остановить сепсис у фигуриста из-за чего ему могу провести еще одну операцию.

«Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже», — цитирует источник РЕН ТВ.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Ранее сообщалось, как жена фигуриста Оксана Домнина реагирует на происходящее в больнице.