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Сегодня, 13:30

РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ

Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Фигурист Роман Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.

Помимо этого, врачи не могут остановить сепсис у фигуриста из-за чего ему могу провести еще одну операцию.

«Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже», — цитирует источник РЕН ТВ.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Ранее сообщалось, как жена фигуриста Оксана Домнина реагирует на происходящее в больнице.

Источник: РЕН ТВ
Роман Костомаров
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