РЕН ТВ: правая нога фигуриста Костомарова вызывает опасения у врачей

Врачи пытаются спасти правую ногу олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Во вторник, 7 февраля, появилась информация о том, что спортсмену провели операцию и ампутировали левую стопу.

По информации РЕН ТВ, после ампутации левой стопы у медиков также вызывает опасение состояние правой. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти, но процесс отмирания клеток сложно остановить.

По некоторым данным, у спортсмена развился некроз на руках и ногах. Медики постоянно делают ему перевязки. Сам Костомаров сейчас находится в сознании, но не может сгибать пальцы. В среду, 8 февраля, ему исполнилось 46 лет.