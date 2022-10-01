Ренат Лайшев: «Из группы Тутберидзе никто не пойдет на условия Томаса Баха»

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявление главы МОК Томаса Баха, который призвал допустить к участию в международных турнирах российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию.

«То, что к нашим спортсменам обращаются с таким условием — это унижение. Все это сделано под влиянием Запада, экономики и политики. Спорта в этом предложении нет. Бах сделал это с таким подколом, чтобы не отругали свои — видимо, хочет объехать на кривой лошади. Пойдут ли российские спортсмены на такое? Ну, бывают разные случаи. Но наши ребята должны знать, что это унизительное предложение для нашей великой страны и великих спортсменов.

Что касается наших фигуристок, то из группы Тутберидзе, уверен, никто не пойдет на условия Томаса Баха. Наши девочки — настоящие патриотки России", — цитирует «РБ Спорт» Лайшева.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.