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Сегодня, 22:27

Лайшев: «Могу расценивать поведение Загитовой как часть шоу»

Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил реакцию олимпийской чемпионки Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат Вероники Яметовой.

«Кубок Первого канала устраивается, прежде всего, для зрителей, которым сейчас не хватает международных соревнований. Эти правила со снятием баллов подогревают интерес, чтобы зрителям было интересней. Я могу расценивать поведение Загитовой тоже как часть этого шоу. Она капитан, защищает интересы своей команды. Но не думаю, что у Алины есть привилегированное положение, как у ведущей Первого канала. Тут главное, чтобы зрителям было интересно смотреть», — заявил Лайшев Sport24.

Загитова не согласилась с решением организаторов вычесть у ее команды наименьшую сумму баллов и аннулировать результат Вероники Яметовой из-за травмы Анастасии Зининой из другой команды.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-23-layshev-mogu-rastsenivat-povedeniye-zagitovoy-kak-chast-shou-ona-kapitan-i-zashchishchayet-interesy-svoyey-komandy
Алина Загитова
Ренат Лайшев
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