Лайшев о словах Чжоу: «Может, так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.

Чжоу в составе сборной США завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине.

«Это глупость. Наши девчонки этим [допингом] никогда не занимались. Это могут все подтвердить, просто полемика конкуренции американцев с нашими. Империалисты засылают свою ложную информацию. Может быть, это так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой. Мы всегда за своих девчонок. Камила — чистейший человек во всех отношениях. Это безобразие, что на девочку, которая сегодня учится в 11-м классе, произошел такой наезд», — сказал Лайшев «СЭ».

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.

На Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе российской фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Слушания по делу 17-летней фигуристки состоятся 26-28 сентября.