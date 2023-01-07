Лайшев — о сотрудничестве Грассля с Тутберидзе: «Плевать на международную обстановку. Считаю верным решением»

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о сотрудничестве фигуриста Даниэля Грассля с российским тренером Этери Тутберидзе.

«Я слышал о сотрудничестве Грассля с Этери Тутберидзе на уровне слухов и знаю не больше вас. Считаю верным решением, если хочет поработать с великим тренером. Молодец, умный парень! Даниэлю будет выгодно работать в группе Этери Георгиевны. Он обучится тактике, технике и познакомится с особенностями российского фигурного катания. Смело в эти сложные времена вырваться в другую страну. Решение остается за Тутберидзе.

В целом это нормальная ситуация. Давайте вспомним, сколько гимнасток у Ирины Винер тренируется. Плевать на международную обстановку. Главное — естественная ситуация, когда человек хочет получить развитие и совершенство у лучшего тренера", — цитирует Лайшева Sport24.

20-летний Грассль является четырехкратным чемпионом Италии и серебряным призером чемпионата Европы.