Лайшев: «Валиева имеет предложения из различных ВУЗов, принять Камилу — престижно»

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал будущее российской фигуристки Камилы Валиевой.

В июне 18-летняя Валиева закончила 11-класс школы ЦСО «Самбо-70» и готовится к поступлению в университет.

«Камила — популярный человек. У нее есть предложения из различных ВУЗов, потому что для учебного заведения престижно принять Валиеву. Хорошо, что в стране есть тенденция, когда люди встают на защиту интересов личностей и героев нашей страны. Камилу рады видеть в МГУСиТ, да и для МГИМО она достойный человек. Не знаю, где в итоге окажется Валиева. Это выбор ее самой и семьи. Сейчас, как в советское время, ВУЗам престижно иметь олимпийскую чемпионку. Это здорово и правильно, потому что учебные заведения должны биться за популярность человека, ведь потом это дает им престижность», — приводит слова Лайшева Sport24.