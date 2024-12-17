Решение по апелляции Валиевой не изменит порядка перераспределения медалей чемпионата Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает процесс перераспределения медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, несмотря на поданную россиянкой Камилой Валиевой апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

17 декабря стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в швейцарский суд по делу о нарушении антидопинговых правил.

«ISU приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года на основе итогового рейтинга в течение следующих нескольких недель», — приводит ТАСС заявление ISU.

После пересмотра результатов золото чемпионата Европы-2022 должна получить российская фигуристка Анна Щербакова, серебро — ее соотечественница Александра Трусова, а бронзу — спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс.

9 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а результаты фигуристки, показанные после этой даты, аннулированы. Из-за этого решения Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.