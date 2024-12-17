Решение по апелляции Валиевой не изменит порядка перераспределения медалей чемпионата Европы

Допинг
Сегодня, 15:10
Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает процесс перераспределения медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, несмотря на поданную россиянкой Камилой Валиевой апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
17 декабря стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в швейцарский суд по делу о нарушении антидопинговых правил.
«ISU приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года на основе итогового рейтинга в течение следующих нескольких недель», — приводит ТАСС заявление ISU.
После пересмотра результатов золото чемпионата Европы-2022 должна получить российская фигуристка Анна Щербакова, серебро — ее соотечественница Александра Трусова, а бронзу — спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс.
9 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а результаты фигуристки, показанные после этой даты, аннулированы. Из-за этого решения Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.