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Фигурное катание

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Решение по делу Дробязко о лишении гражданства Литвы объявят 10 декабря

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель Регионального административного суда Литвы Гедиминас Ужубалис рассказал, когда суд Вильнюса объявит решение по делу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.

«Заслушав выступления сторон, суд постановил вынести свое решение 10 декабря», — приводит ответ Ужубалиса ТАСС.

15 сентября 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны. В августе 2022-го Науседа лишил Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро».

52-летняя Дробязко является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером чемпионата мира-2000.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Маргарита Дробязко

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