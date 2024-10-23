Режиссер Андреасян приступит к съемкам фильма про Костомарова в 2025 году

Сегодня, 13:15
Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему решил снять фильм об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.
«Я вообще люблю фильмы про людей — про, на мой взгляд, настоящих людей, которые в каком-то отрезке своей жизни совершают что-то такое, на что можно ориентироваться, на что можно равняться. И я вот считаю, что твоя история заслуживает того, чтобы мы смотрели на тебя. Мы понимали, что ты тот человек, за которым можно следовать эмоционально и духовно. Не знаю, какие еще слова подобрать.
Я в принципе очень рад, что мы к этому придем и будем снимать о тебе кино. Мы сейчас пишем сценарий, синопсис которого ты читал, и, по-моему, вы даже как-то его комментировали в хорошем ключе, слава богу. То есть мы идем в верном направлении, и я думаю, что, дай бог, вот в следующем году мы войдем в производство», — рассказал Андреасян в подкасте Костомарова.
В 2023-м Костомаров на фоне осложнений из-за пневмонии перенес ампутацию конечностей. Позже олимпийский чемпион в танцах на льду вернулся к участию в ледовых шоу.