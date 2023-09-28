РИА Новости: информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с нарушением

Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением, утверждает РИА Новости.

По данным источника, спортсменка не получала уведомления от ВАДА — оно сначала пришло в Международный союз конькобежцев и МОК, и только после этого тренеру фигуристки Этери Тутберидзе.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль. Валиева смогла выступить в личном турнире, где заняла четвертое место.

Во вторник, 26 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассматривать дело Валиевой.