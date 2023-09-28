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Допинг

Сегодня, 15:49

РИА Новости: информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с нарушением

Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением, утверждает РИА Новости.

По данным источника, спортсменка не получала уведомления от ВАДА — оно сначала пришло в Международный союз конькобежцев и МОК, и только после этого тренеру фигуристки Этери Тутберидзе.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль. Валиева смогла выступить в личном турнире, где заняла четвертое место.

Во вторник, 26 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассматривать дело Валиевой.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230928/figuristka-1899214859.html
Камила Валиева
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