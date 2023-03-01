РИА «Новости»: муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО

Муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко, проходит службу в Запорожской области, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на источник близкий к ситуации.

«Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье», — приводит слова источника РИА «Новости».

Также сообщается, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Осенью стало известно о мобилизации Тарасенко. Спортсмен прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.