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Милан-2026

Сегодня, 21:30

РИА Новости: На заседании совета ISU намерены обсудить допуск россиян до соревнований

Марк Кондратюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Утверждается, что члены совета ISU будут обсуждать ситуацию с россиянами впервые с 2023 года. В случае принятия организацией положительного решения представители России смогут выступать на международных турнирах в 2025 году.

Также сообщается, что в ходе меропрития будет поднят и вопрос участия в квалификации к Олимпийским играм для спортсменов из РФ и Белоруссии.

Заседание откороется 27 сентября и продлится до 28 сентября.

Марк Кондратюк, Александр Большунов и&nbsp;Никита Кучеров. Еще один зимний сезон без России. Какими будут последствия для борьбы за путевки на Олимпиаду-2026?

Источник: РИА Новости Спорт
Фигурное катание

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