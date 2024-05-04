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Фигурное катание

Сегодня, 18:32

Роднина — о высказывании Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Может, надо назвать имена и фамилии?»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова российского тренера Александра Жулина, который заявил, что отечественные фигуристы на показательных выступлениях катаются полупьяные.

«Возможно, в танцах (на льду) так и можно, в парном катании такое невозможно. И в одиночном, думаю, тоже, потому что это чревато травмами. Может, если Жулин так говорит, то надо назвать имена или фамилии? «Популярные» фигуристы — это не имена. Это называется анонимка», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее Жулин рассказал, что многие спортсмены употребляют алкогольные напитки после завершения произвольной программы. По его мнению, это является причиной того, почему многие фигуристы плохо выступают на показательных номерах.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании. Фигуристка также 10 раз побеждала на чемпионате мира и 11 раз на чемпионате Европы.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Александр Жулин
Ирина Роднина
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