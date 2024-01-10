Роднина назвала Костомарова примером: «Сильная личность!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила «СЭ», что Роман Костомаров совершил геройский поступок.

Ровно год назад, 10 января 2023 года, олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

«Он нашел в себе силы вернуться к жизни. Это очень мощный поступок. Я боюсь слово «геройство», но это поступок, причем, не одномоментный. Он уже на протяжении многих месяцев борется, что намного важнее и показывает его как сильную личность. Я бы ему пожелала в дальнейшем бороться за свою жизнь и семью и быть примером, каким он и сейчас является», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Костомаров продолжает тренировки и заявил, что будет стараться восстановить прежний уровень.