Роднина назвала квоты для российских спортсменов в юниорской серии Гран-при попыткой найти компромисс

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» новость о том, что российские фигуристы получили квоты для участия в юниорских этапах Гран-при.

«Это результат того, что мы увидели в этом году: совершенно провальный чемпионат мира по хоккею, чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, — сказала Роднина «СЭ». — Интерес публики, телевидения, рекламодателей достаточно низкий. Они хотят получать деньги. А без российских спортсменов это все не интересно, потому что в тех видах спорта, где у нас есть сильные позиции, рекламодатели не будут просто так деньгами разбрасываться. Это поиск какого-то компромисса, поиск того, чтобы не падал интерес к данному виду спорта. Любая международная федерация живет за счет спонсоров и рекламодателей, а они идут тогда, когда есть интерес, конкуренция».

Также Роднина отметила, что чемпионат мира в этом году проходил под эгидой бодипозитива.

«На сегодняшний момент от того, что я видела на чемпионате мира в парном катании, хочется плакать. То же самое про женское одиночное катание. Чемпионат мира прошел под эгидой бодипозитива. Там не сложности, не техники, не художественности. Просто воспринимайте меня такой, какая я есть, и радуйтесь», — добавил Роднина.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.