Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

22 ноября, 23:21

Роднина: «Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час. Полтора-два сезона и все»

Руслан Минаев
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о женском фигурном катании в России.

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все», — цитирует Роднину Sport24.

Роднина добавила, что в российском фигурном катании перестали уделять внимание танцевальным дуэтам и спортивным парам, а все свелось к женскому одиночному катанию.

Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018 в одиночном разряде, Щербакова выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022. Медведева становилась серебряной призеркой Олимпиады-2018.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Ирина Роднина

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Сегодня
Вчера
Неделя