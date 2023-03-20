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Фигурное катание

Сегодня, 14:06

Роднина назвала обидным отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.

«Не уверена, что буду смотреть, но за результатами следить буду. Чемпионат мира есть чемпионат мира. Он определяет сегодняшних лидеров, дает заявки на будущие сезоны и соревнования. Это всегда очень интересно. Обидно, что наших нет. Российские спортсмены всегда самые яркие претенденты на высокие места не только в плане оценок, но и в плане катания», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 пройдет с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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