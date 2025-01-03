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Фигурное катание

Сегодня, 22:45

Роднина назвала Петросян явным лидером женского фигурного катания в России

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выделила сильные стороны российской фигуристки Аделии Петросян.

«Аделия — явный лидер женского фигурного катания в России. С ним у нас в последнее время было все нормально, но я не могу назвать его женским. Там выступают совсем юные девушки, хорошие милые детишки. Они хорошие исполнительницы технических элементов и программ. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

В декабре 17-летняя Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Она выиграла турнир второй год подряд.

Источник: Metaratings.ru.
Фигурное катание
Аделия Петросян
Ирина Роднина
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