Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:16

Роднина не исключила, что Туктамышева может перейти в парное катание

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что одиночница Елизавета Туктамышева может перейти в парное фигурное катание, как это сделал фигуристка Алена Косторная.

«Может ли Елизавета Туктамышева перейти в парное катание, как это сделала Алена Косторная? Все может быть. Лиза уже столько раз показывала и все ваши предположения и домыслы рушила, и продолжает рушить. Поэтому всё может произойти», — приводит слова Родниной Legalbet.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Источник: https://legalbet.ru/news/rodnina-ne-isklyuchila-chto-tuktamisheva-mozhet-perejti/
Фигурное катание
Алена Косторная
Елизавета Туктамышева
Ирина Роднина
1
1
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Косторная пока не знает, будет ли принимать участие в соревнованиях в парном катании