Роднина не исключила, что Туктамышева может перейти в парное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что одиночница Елизавета Туктамышева может перейти в парное фигурное катание, как это сделал фигуристка Алена Косторная.

«Может ли Елизавета Туктамышева перейти в парное катание, как это сделала Алена Косторная? Все может быть. Лиза уже столько раз показывала и все ваши предположения и домыслы рушила, и продолжает рушить. Поэтому всё может произойти», — приводит слова Родниной Legalbet.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.