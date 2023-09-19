Роднина не поддерживает запрет на исполнение программы под Rammstein

Сегодня, 14:50
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала запрет короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на музыку немецкой группы Rammstein.
«Я не говорила, что я поддерживаю запрет программы. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз.
Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации. Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет — не волнует», — приводит ТАСС слова Родниной.
На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».