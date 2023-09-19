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Сегодня, 14:50

Роднина не поддерживает запрет на исполнение программы под Rammstein

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала запрет короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на музыку немецкой группы Rammstein.

«Я не говорила, что я поддерживаю запрет программы. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз.

Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации. Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет — не волнует», — приводит ТАСС слова Родниной.

 
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На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Ирина Роднина
Петр Гуменник
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