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Фигурное катание

Сегодня, 19:51

Роднина не верит в возвращение Щербаковой на реальные соревнования

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об Анне Щербаковой.

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-ne-veryu-v-vozvrashhenie-shherbakovoj-na-real-ny-e-sorevnovaniya/
Фигурное катание
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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