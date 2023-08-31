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Роднина — о возможном присутствии США на слушаниях по делу Валиевой: «Это дело чисто CAS»

Константин Белов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировал «СЭ» новость о том, что CAS на специальной комиссии примет решение о присутствии представителей команд США, Канады и Японии на слушаниях по делу Камилы Валиевой.

«Наверное, на закрытом слушании никаких представитель не должно быть. Это дело чисто CAS, там же нет представителя России», — сказала Роднина «СЭ».

25 августа в CAS сообщили о поступлении письма сборной США с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой.

Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой.

Слушания по делу 17-летней спортсменки пройдут 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

Ирина Роднина
Камила Валиева
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CAS примет решение о присутствии США на слушаниях по делу Валиевой

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