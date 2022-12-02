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Фигурное катание

Сегодня, 15:20

Роднина — о желании Туктамышевой исполнить четверной прыжок: «Она много раз доказывала, что все возможно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что такого? Я в 30 лет выиграла Олимпиаду. А почему это невозможно? Туктамышева много раз доказывала, что все возможно. Причем, куда больше, чем молодые», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Ирина Роднина
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Авербух пожелал удачи Туктамышевой в исполнении четверного тулупа на прыжковом турнире

Роднина заявила, что ей не интересен чемпионат России по прыжкам