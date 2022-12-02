Роднина — о желании Туктамышевой исполнить четверной прыжок: «Она много раз доказывала, что все возможно!»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что такого? Я в 30 лет выиграла Олимпиаду. А почему это невозможно? Туктамышева много раз доказывала, что все возможно. Причем, куда больше, чем молодые», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.