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Фигурное катание

Сегодня, 22:24

Роднина — об обсуждениях ISU возвращения российских атлетов: «Жить без нас не могут, как видите»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможное обсуждение Международным союзом конькобежцев (ISU) вопроса о возвращении российских спортсменов на соревнования.

«Я не член ISU, поэтому не могу сказать, насколько возвращение наших фигуристов реалистично. Тут надо понимать, кто будет представлять нас, кто будет голосовать и от каких стран. А в целом, все будет известно только тогда, когда будут понятны итоги голосования и условия, на которых нас допустят.

Жить они без нас не могут, как видите, но давать сейчас оценку, не владея полной информацией — гадать на кофейной гуще. Если уже вернули российских юниоров и допускают до всех соревнований, то, видно, и в обозримом будущем будут допущены и взрослые. Тем более, эту тему могут затронуть на исполкоме", — приводит слова Родниной Sport24.

Российские атлеты отстранены от всех турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

Источник: Sport24
Ирина Роднина
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