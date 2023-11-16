Роднина о критике Тарасовой работы спортсменов в Госдуме: «Мы работаем на благо страны!»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о словах Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой насчет работы бывших спортсменов в Госдуме.

Ранее Тарасова заявила, что не пошла бы работать в Госдуму РФ. Также она отметила, что не чувствует результатов работы спортсменов в национальном совете.

«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спорстменам?! Что они ждут? Какой эффект? По каким критериям они судят вообще? Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!» — приводит Sport24 слова Родниной.

74-летняя Роднина также является десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы. На одном из этапов своей карьеры Роднина вместе с партнером, а позже мужем Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой, под руководством которой пара выиграла две золотые олимпийские медали — в 1976 и 1980 годах.