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Фигурное катание

Сегодня, 16:29

Роднина о завершении карьеры Тарасовой и Морозова: «Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены»

Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» новость о завершении карьеры олимпийских призеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Тарасова и Морозов выступают достаточно давно. Они у нас отработали несколько Олимпиад, последняя в Пекине была очень успешной. Их карьерный путь очень длинный. Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.

Фигурное катание
Евгения Тарасова
Ирина Роднина
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