Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: «Кто ее помнит?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая призвала МОК не допускать россиян до участия в международных соревнованиях.

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?» — сказала Роднина «СЭ».

Баюл заявила, что записала обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором попросила не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.