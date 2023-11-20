Роднина отреагировала на высказывания Чайковской

Сегодня, 17:10
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на высказывания главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской.
«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно. Но обсуждать Елену Анатольевну я не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна», — приводит слова Родниной Sport24.
После того, как Роднина назвала Гран-при России первенством ЖЭКа, Чайковская заявила, что прославленная в прошлом спортсменка себя не нашла себя в тренерской профессии, «поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль».