Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала высказывания канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес российских спортсменов.

«Если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Родниной. — Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней».

Ранее Дюамель заявила о необходимости ужесточения правил для российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. По ее мнению, фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять, а не оставаться в России.

В мае Дюамель требовала от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами.