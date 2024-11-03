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Фигурное катание

Сегодня, 17:44

Роднина ответила Дюамель: «Если у нее чешется язык — это ее проблемы»

Роднина: «Мнение Дюамель о российских фигуристах не авторитетно»
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала высказывания канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес российских спортсменов.

«Если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Родниной. — Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней».

Фигуристы Евгения Лопарева и&nbsp;Жоффре Бриссо празднуют победу на &laquo;Гран-при ISU&raquo;.. Лопарева и Бриссо неожиданно обошли призеров чемпионата мира. Как выступили бывшие россияне на «Гран-при» во Франции

Ранее Дюамель заявила о необходимости ужесточения правил для российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. По ее мнению, фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять, а не оставаться в России.

В мае Дюамель требовала от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами.

Источник: vseprosport.ru
Фигурное катание
Ирина Роднина

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