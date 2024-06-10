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Фигурное катание

Сегодня, 15:28

Роднина — о карьере в спорте и политике: «Котлеты отдельно, мухи отдельно»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, в какой сфере ей было тяжелее построить карьеру.

— Что вам тяжелее было построить: карьеру в спорте или политике?

— Знаете, я ничего не строила. Я не строитель. Я занималась спортом. И это не карьера. Тогда не существовала фраза «карьера в спорте». Политики тоже занимаются конкретным делами. Ничего не строю. Я работаю. После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов — это тоже по-своему политика. Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Все разное, — сказала Роднина «СЭ».

За свою карьеру Роднина десять раз выигрывала чемпионат мира по фигурному катанию, 11 раз становилась чемпионкой Европы и трижды завоевывала золотые медали Олимпийских игр в парах.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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