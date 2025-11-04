Роднина пожелала сыну Плющенко Александру здоровья

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» пожелала здоровья сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру.

3 ноября 12-летнего фигуриста увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

«Выздоровления ему. Надеюсь, что он в надежных руках», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Плющенко-старший рассказал, что у его сына было недомогание и температура 39. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед.

Арина Атясова