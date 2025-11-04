Роднина пожелала сыну Плющенко Александру здоровья

4 ноября, 12:16
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» пожелала здоровья сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру.
3 ноября 12-летнего фигуриста увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
«Выздоровления ему. Надеюсь, что он в надежных руках», — сказала Роднина «СЭ».
Ранее Плющенко-старший рассказал, что у его сына было недомогание и температура 39. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед.
Арина Атясова
Kirill Boglovsky
Самой себе пожелай Иногда нужнее жевать, чем говорить
04.11.2025
Илья858
А кто пожелает психического здоровья родителям мальчика?
04.11.2025