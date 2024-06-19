Роднина о Туктамышевой в роли тренера: «Определенные знания и опыт есть. Все остальное зависит от нее»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

В интервью «СЭ» фигуристка допустила, что может стать тренером.

«Каким будет она тренером, покажет только время. Вот начнет работать, увидим, что она из себя представляет. Определенные знания у нее есть. И опыт достаточно большой. Все остальное зависит от нее. Тренерская стезя достаточно часто выбирается. У нас много фигуристов, которые продолжают работать в этом направлении. Все в их руках», — сказала Роднина «СЭ».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.