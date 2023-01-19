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Фигурное катание

Сегодня, 13:29

Роднина предположила, упадет ли зрелищность Кубка Первого канала из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой

Артем Бухаев
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Не могу сказать, упадет ли внимание к турниру из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой. Я не работаю на телевидении. Не знаю, на что они рассчитывают. Не могу сказать, скажется ли отсутствие Трусовой и Щербаковой на уровне турнира. Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно», — сказала Роднина «СЭ».

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Александра Трусова
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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