Роднина — о желании ФФККР ужесточить переход россиян в другие сборные: «Должно быть более четкое исполнение всех правил»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление исполняющего обязанности президента ФФККР Антона Сихарулидзе, что в России ужесточат позицию по переходу фигуристов в другие сборные.

«У нас и так есть определенные правила. В определенное время можно переходить из одного клуба в другой. Это не касается смены тренера, но есть определенные ограничения по представлению организации. Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях. Я возглавляю федерацию Московской области. У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФККР получили добро на переход в другую страну. Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации», — сказала Роднина «СЭ».

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